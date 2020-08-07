نقابة الأطباء: جاهزون لتقديم كل الدعم المطلوب لـ لبنان

أرسل الدكتور حسين خيري، نقيب عام أطباء مصر، رساله مواساه لـ الدكتور شرف ابو شرف، نقيب أطباء لبنان.





وتضمنت الرسالة، أن الكلمات لاتصف الحزن والألم على مُصاب لبنان وما شهدته من حرائق وانفجارات، قلوبنا معكم.









وتقدم خيري، إلى كل عائلات الضحايا والمصابين بأعمق آيات التعازي والمواساة.





مؤكدًا على كل الدعم والمؤازرة حتى تخرج لبنان من هذه المحنة ونتمنى لبلدكم السلامة من كل مكروه وان يرحم الله الشهداء ويُشفى والمصابين.







