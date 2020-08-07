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أخبار العالم

انفجار بيروت.. جسر جوي كويتي لمساعدة اللبنانين في أزمتهم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:23 م
جسر جوي كويتي للبنان
جسر جوي كويتي للبنان
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محمود نوفل
تواصل دولة الكويت ارسال مساعداتها الي لبنان عبر جسر جوي محملا بمساعدات كبيرة من المواد الغذائية بعد تفجيرات مرفأ بيروت والتي ضربت العاصمة اللبنانية أمس الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت عن تسيير طائرة مساعدات جديدة اليوم الي العاصمة اللبنانية بيروت.

ويُشار الي ان تلك المساعدات تأتي بالتنسيق بين التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والدفاع وشركة المطاحن الكويتية بناء على توجيهات 
من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وفي بيان لها اليوم أوضحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن الحكومة الكويتية تعمل علي تقديم مساعدات عبر شحنات مجدولة تتضمن مواد غذائية عاجلة مع بداية الاسبوع المقبل.

وأفادت الوزارة بأن المساعدات تتضمن مواد الحليب والزيت وصنفين من انواع الطحين.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، إن الجسر الجوي الغذائي الى لبنان الذي بدأ اليوم يأتي بمساهمات من عدة جهات حكومية عبر وزارتي التجارة والصناعة والصحة الكويتيتين بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
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