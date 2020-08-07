AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سائح أحمق يكسر تمثال عمره 200 عام في إيطاليا دون قصد.. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:23 م
السائح كسر 3 أصابع
السائح كسر 3 أصابع بقدم هذا التمثال
Advertisements
أماني إبراهيم
(الحماقة قد تكلف الكثير) هذا ما حدث في متحف بإيطاليا تواجد به سائح نمساوي لم يستطع التعامل بطريقة صحيحة مع التمثايل الموجودة بالمنطقة المفتوحة وتسبب في إلحاق الضرر وكسر تمثال يتجاوز عمره قرنين.

ووفقا لموقع جلوبال نيوز، تم التعرف على سائح نمساوي تسبب في كسر 3 أصابع من تمثال أنطونيو كانوا لباولينا بونابرت ويرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وألحق به الضرر حين أراد التصوير بجانب التمثال وجلس بجانبه متكئا عليه بقوة، مما تسبب في كسر 3 أصابع بالتمثال.

والتقطت كاميرات المراقبة بمتحف جيبسوتيكا في بوساجنو بإيطاليا، لحظة استناده على أطراف التمثال وكسره، في 31 يوليو الماضي، وأصدرت الشرطة لائحة للقبض عليه، وسلم الرجل نفسه للشرطة بعد تحقيق الشرطة مع زوجته واعترافها بالواقعة وخطأ زوجها، وتم التعرف والوصول إليهما رغم ارتدائهما أقنعة الوجه بسبب تداعيات جائحة كورونا.

كان السائح قد غادر المتحف دون إبلاغ المسؤولين عما تسبب فيه من أضرار، ولكن نشرت السلطات صورا ومقاطع فيديو حتى استطاعوا الوصول إليه، وقال المحققون في القضية: "قد يكون هناك مزيد من الضرر لقاعدة التمثال، وما زال الخبراء بالمتحف يتأكدون من الأمر".

وخلال التحقيق، وصف السائح (50 عاما) حركته بأنها خطوة غبية، وينتظر حاليا صدور حكم من محكمة في ترفيزو الإيطالية، وطالب الكثير بضرورة تلقيه العقاب اللازم قبل عودته لوطنه، لأن التمثال التالف هو النموذج الأصلي الذي تم صبه من الجبس بواسطة كانوفا لينحت مثله تمثال مطابق من الرخام.

وتعد سلوكيات السياح في إيطاليا واحدة من أصعب التحديات التي تواجهها السياحة في إيطاليا نظرا لعرض التماثيل بشكل مفتوح، ووضعت روما قيودا جديدة على السياح مثل عدم ربط أقفال الحب على الجسور، وعدم الشرب من نوافير المياه الشهيرة وغيرها من القيود.
سائح أحمق يكسر تمثال عمره 200 عام في إيطاليا دون قصد.. صور
سائح أحمق يكسر تمثال عمره 200 عام في إيطاليا دون قصد.. صور
سائح أحمق يكسر تمثال عمره 200 عام في إيطاليا دون قصد.. صور
سائح أحمق يكسر تمثال عمره 200 عام في إيطاليا دون قصد.. صور
سائح أحمق يكسر تمثال عمره 200 عام في إيطاليا دون قصد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف | قصة تمثال حاكمة النيل وسامح شكري وسد النهضة

بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

مات فجأة.. قصة رحيل حسن الأسمر المأساوية في ذكراه

شاهد.. أول صور لأكياس الموت بمرفأ بيروت قبل تفجيره

4 مكاسب لـ الزمالك عقب الفوز أمام المصري في الدوري الممتاز

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 7-8-2020.. فيديو

5 مكاسب للزمالك من الفوز على المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة