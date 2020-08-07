سيطر على القاتل الصامت.. اكتشف أسباب الإصابة بالضغط المرتفع.. وطرق مضمونة للسيطرة عليه فى أسبوع

- الرياضة علاج لضغط الدم المرتفع

- تخلص من متاعبه فى أسبوع بهذه الحيل

يعد ضغط الدم المرتفع من أكبر أسباب الوفاة فى العالم والعامل الرئيسي فى الموت المفاجئ، لذا لابد من معرفة أعراضه للتمكن من اكتشافه بسرعة والابتعاد عن الأشياء التى تزيد من ارتفاعه واتخاذ الخطوات الصحيحة نحو العلاج المناسب.





ذكر موقع familydoctor أنه يمكن أن يتسبب الطعام والدواء وأسلوب الحياة والعمر وعلم الوراثة في ارتفاع ضغط الدم، يمكن لطبيبك مساعدتك في معرفة ما قد يسبب لك تتضمن العوامل الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهى:

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نظام غذائي غني بالملح والدهون أو الكولسترول.

الأمراض المزمنة مثل مشاكل الكلى والهرمونات والسكري وارتفاع الكوليسترول.

التاريخ العائلي، خاصة إذا كان والداك أو أقاربك الآخرون يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

نقص في النشاط الجسدي.

سن أكبر (كلما كبرت ، زادت احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم).

زيادة الوزن أو السمنة.

العرق من المرجح أن يكون الأفراد السود من أصل غير إسباني مصابين بارتفاع ضغط الدم .

بعض أدوية تحديد النسل وأدوية أخرى.

الضغط العصبى.

تعاطي التبغ أو شرب الكثير من الكحول.

العلاج:

أظهرت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى الجامعة الوطنية فى تايوان أن رياضة اليوجا أو "تاى شى" اثبت فاعليتها فى خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين نسبة الكوليسترول فى الدم.



وأوضحت الدراسة أن ممارسة رياضة تاى شى لفترة تتراوح بين 12 أسبوعًا و14 أسبوعًا تساعد على خفض 20 ملليجرامًا فى اللتر لنسبة الكوليسترول ؛ مما يساعد على الاستغناء عن العقاقير الطبية وتفادى المشاكل الخاصة بأمراض القلب.

يعمل النظام الغذائي الصحي بمثابة خط دفاع فعالا لعلاج ضغط الدم المرتفع والوقاية منه وفي الكثير من الحالات يستطيع أن يكون بديلا جيدا عن العقاقير الطبية.





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ذكرت "جامعة هارفارد" أن هناك مجموعة من النصائح المبنية على الأدلة العلمية حول النظام الغذائي المثالي لضبط ضغط الدم خلال اسبوع ويجب الاستمرار عليها للحفاظ على ماتم تحقيقه من تقدم .





الاكثار من الأسماك والمكسرات والبقوليات.

•حرق عدد جيد من السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا.

•تناول الخضار والفواكه بدلًا من الوجبات الخفيفة والاطعمة السكرية أو المالحة.

•قلل الخبز والمكرونة والأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلًا من الدقيق الأبيض المكرر.

•تناول الفاكهة بدلًا من شرب عصير الفاكهة.

•استخدم الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون والكانولا وفول الصويا والفول السوداني والذرة وزيت القرطم بدلًا من الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

•تناول الأطعمة الطازجة أو المجمدة بدلًا من الأطعمة المعلبة والمصنعة.

•اعتمد على الأطعمة منخفضة الصوديوم كلما أمكن ذلك ؛ استخدم الأعشاب والتوابل والخل والمنكهات الأخرى منخفضة الصوديوم بدلًا من الملح.

•خفض من السعرات الحرارية التي تتناولها إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن.

•قم بتسجيل كل شيء تأكله يومًا بعد يوم لمدة أسبوع. قم بمراجعة هذه المعلومات من قبل اخصائي تغذية فى حال عدم قدرتك على ضبط التغذية بمفردك.