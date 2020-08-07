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محافظات

تنفيذ 4 قرارات إزالة على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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البحيرة : قسم المحافظات
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو برئاسة اللواء عماد الدكروري، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين في نطاق المركز. 

أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة وحرم الصرف بمساحة إجمالية 340 متر مربع في أكثر من قرية بنطاق المركز. 

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ البحيرة، على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.
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