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حوادث

إحباط تهريب كميات من الهيروين والفودو والإستروكس..مباحث القاهرة تضبط عددا من مروجي المخدرات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:13 م
اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة
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كتب محمد صبرى
شنت أجهزة البحث الجنائى باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملات أمنية على تجار المخدرات والمتعاطين، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 850 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول.
    
كما تم ضبط عاطل، مقيم بالقليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).
 
كما تمكن المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط صيدلى ، وإحدى السيدات حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم ، وبحوزتهما (850 قرص مخدر - مبلغ مالى - 5 هواتف محمول).
 
فيما تمكن العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط عاطلَين حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلوجرام- مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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