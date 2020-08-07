إحباط تهريب كميات من الهيروين والفودو والإستروكس..مباحث القاهرة تضبط عددا من مروجي المخدرات

شنت أجهزة البحث الجنائى باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملات أمنية على تجار المخدرات والمتعاطين، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 850 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بالقليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تمكن المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط صيدلى ، وإحدى السيدات حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم ، وبحوزتهما (850 قرص مخدر - مبلغ مالى - 5 هواتف محمول).

فيما تمكن العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط عاطلَين حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلوجرام- مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



