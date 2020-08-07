لطلاب تنسيق 2020.. ننشر أماكن تأدية اختبارات القدرات

تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .
ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .
وتبدا اختبارات القدرات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .
وننشر للطلاب راغبى التسجيل باختبارات القدرات بكليات الفنون وكلية التربية الرياضية أماكن اختبارات القدرات .
أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختباراتفى الاماكن الاتية :
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم
القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
القليوبية (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين ببنها
الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير
الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج
مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح
المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا
أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط
الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد
قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا
سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج
أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان
الغربية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية طنطا
مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف - الشهداء (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات
المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم
الشرقية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات)
القليوبية (بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق (بنات)
دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط
بورسعيد (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد
الإسماعيلية – السويس (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية
كفر الشيخ (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ
بني سويف (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية ببني سويف
الفيوم (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم
الدقهلية (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة
دميـاط (بنات) كلية التربية الرياضية بنات المنصورة
شمال سيناء - جنوب سيناء (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالعريش
ثانيًا: اختبارات كليات التربية النوعية
أ- شعبتا (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
الجيزة كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)
الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)
القاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية)
مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية
مناطق (بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية. كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)
الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)
البحيرة كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور
مطروح كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)
الغربية كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)
المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية
كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية)
الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)
المنيا - وبني سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)
الفيـوم– بني سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم
الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التربية بالمنصورة(فنية – موسيقية)
الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)
دمياط كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)
أسيوط - الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية)
المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية)
قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية)
أســوان كلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية)
ب- شعبة المسرح التربوي
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
الدقهلية ومركز زفتى التابع لمحافظة الغربية كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة
ثالثًا: اختبارات كليات الفنون الجميلة
أ- (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي:-
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك
الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية
بني سويف- المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا
قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر
أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنصورة
(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم. كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان
الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية
المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا
أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة
رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان
الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها
الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط
بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان. كلية الفنون التطبيقية ببني سويف
خامسًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان
وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.
سادسًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان
سابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا
ثامنًا: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي:
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
السويس – جنوب سيناء كلية التربية بالسويس
الإسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية
تاسعًا: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي)
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة - الإسكندرية- مطروح - الدقهلية- الشرقية-القليوبية- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية- البحيرة- الفيوم. كلية الإعلام جامعة القاهرة
السويس – بورسعيد- دمياط - شمال وجنوب سيناء – الإسماعيلية. كلية الإعلام جامعة السويس
المنيا- بني سويف- أسيوط. كلية الإعلام جامعة بني سويف
مطروح كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)
الغربية كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)
المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية
كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية)
الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)
المنيا - وبني سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)
الفيـوم– بني سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم
الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التربية بالمنصورة(فنية – موسيقية)
الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)
دمياط كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)
أسيوط - الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية)
المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية)
قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية)
أســوان كلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية)
ب- شعبة المسرح التربوي
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
الدقهلية ومركز زفتى التابع لمحافظة الغربية كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة
ثالثًا: اختبارات كليات الفنون الجميلة
أ- (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي:-
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك
الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية
بني سويف- المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا
قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر
أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنصورة
(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم. كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان
الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية
المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا
أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة
رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان
الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها
الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط
بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان. كلية الفنون التطبيقية ببني سويف
خامسًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان
وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.
سادسًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان
سابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا
ثامنًا: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي:
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
السويس – جنوب سيناء كلية التربية بالسويس
الإسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية
تاسعًا: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي)
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
الإسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية.
عاشرًا: اختبارات الإعلام، وتؤدي الاختبارات كالآتي:
المحافظات أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة - الإسكندرية- مطروح - الدقهلية- الشرقية-القليوبية- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية- البحيرة- الفيوم. كلية الإعلام جامعة القاهرة
السويس – بورسعيد- دمياط - شمال وجنوب سيناء – الإسماعيلية. كلية الإعلام جامعة السويس
المنيا- بني سويف- أسيوط. كلية الإعلام جامعة بني سويف
الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان. كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي