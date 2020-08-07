لطلاب تنسيق 2020.. ننشر أماكن تأدية اختبارات القدرات

تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .





وتبدا اختبارات القدرات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .





وننشر للطلاب راغبى التسجيل باختبارات القدرات بكليات الفنون وكلية التربية الرياضية أماكن اختبارات القدرات .



أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختباراتفى الاماكن الاتية :

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج

مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط

الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا

سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج

أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان

الغربية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية طنطا

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف - الشهداء (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

الشرقية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات)

القليوبية (بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق (بنات)

دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

بورسعيد (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد

الإسماعيلية – السويس (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية

كفر الشيخ (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

بني سويف (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم

الدقهلية (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

دميـاط (بنات) كلية التربية الرياضية بنات المنصورة

شمال سيناء - جنوب سيناء (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالعريش



ثانيًا: اختبارات كليات التربية النوعية

أ- شعبتا (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

الجيزة كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)

الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)

القاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية)

مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية

مناطق (بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية. كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)

الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)