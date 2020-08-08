عروض فنية وثقافية في ليالي صيف مطروح





قدم قصر ثقافة مطروح وسيوة العديد من العرض الفنية والثقافية والدينة المنوعة في اطار برنامج ابداعات الفنون بفرع ثقافة مطروح فى ليالي الصيف الحالى.





حيث قدمت فرقة كورال الانفوشي العرض الاول لها . في اطار برنامج ابداعات الفنون بفرع ثقافة مطروح والذى نال اعجاب الحضور .





كما قدمت الموهبتين فرح رفعت وفرح السيد بعض الفقرات الفنية المنوعة.





كما تم تنظيم حفل غنائي وفقرات للمواهب علي المسرح المتنقل لفرع ثقافة مطروح والذى شمل عرض تنورة.. فقرات غنائية للمطرب سليمان عبدالله... الفنان محمد عبدالمنعم... الموهبة تقي مجدي





كما قدمت فرقة اوبرا عربي علي المسرح المتنقل بفرع ثقافة مطروح العرض الثاني في اطار برنامج ابداعات الفنون لصيف 2020

وتابلوهات حنكورة... هو وهي... الزعيم واهل الفن.. ريا وسكينة





كما تم بقصر ثقافة سيوة مناقشة كتاب (الاسلام والعصر الحديث) الشيخ محمد ابو القاسم ومحاضرة ( الهجرة الغير شرعية ) لمحمد عمران جيري.





كما تم مناقشة كتاب (التعاون) الاديب علاء ابوخلعة وكتاب (رحلات فارس فى جسم الإنسان) لعبير السيد... بقصر ثقافة الطفل بمطروح.











