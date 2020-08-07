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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. القواعد العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:18 م
اخبارات تربية رياضية
اخبارات تربية رياضية
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالهرم بجامعة حلوان،عن القواعد العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.

وتتضمن القواعد ما يلي: 

- ضرورة ملئ البيانات وسداد الرسوم وتحديد يوم الاختبار، التواجد حسب اليوم المحدد في تمام الساعة السابعة صباحا على بوابة الكلية من  شارع فيصل والخروج من بوابة شارع الهرم. 

-ضرورة حلق الطالب شعره رقم ١ وارتداء الكمامة أثناء دخول الكلية وخلال التجول وأداء الاختبارات ماعدا البدنية منها. 

-التزام المتقدم بإحضار الزي الرياضي شورت اسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء ومايوه سباحة لاختبار القوام، وقميص ابيض وبنطلون اسود للاختبار الشخصي. 

- احضار قلم خاص بالطالب وزجاجة كحول والكمامة وكافة الاحتياجات الشخصية. 
- لا يسمح بدخول اي متقدم بعد الساعة العاشرة صباحا لأداء الاختبارات. 

-لايقل طول الطالب المتقدم عن ١٦٥ سم.

-يتم إجراء اختبارات القدرات علي يوم واحد وبحد أقصي علي يومين وتشمل الاختبارات اختبار طبي مبدئي- الطول والوزن- والقوام - واختبارين رياضيين جري  800م ووثب عريض من الثبات - واختبار مهاري في أحد الالعاب حسب اختيار الطالب- واختبار المقابلة الشخصية ويتم اعلان النتيجة على موقع الكلية التالي :
http://pe-men.helwan.edu.eg



جدير بالذكر أنه على المتقدم المسجل في أحد الاتحادات الرياضية ٢٠١٩-٢٠٢٠ وماقبلها ضرورة إحضار اصل الكارنية وصورته واصل وصورة اي شهادة رياضية لتقديمها للجنة الاختبار.


لطلاب تنسيق 2020.. القواعد العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان
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