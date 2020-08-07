لطلاب تنسيق 2020.. القواعد العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالهرم بجامعة حلوان،عن القواعد العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.





وتتضمن القواعد ما يلي:





- ضرورة ملئ البيانات وسداد الرسوم وتحديد يوم الاختبار، التواجد حسب اليوم المحدد في تمام الساعة السابعة صباحا على بوابة الكلية من شارع فيصل والخروج من بوابة شارع الهرم.





-ضرورة حلق الطالب شعره رقم ١ وارتداء الكمامة أثناء دخول الكلية وخلال التجول وأداء الاختبارات ماعدا البدنية منها.





-التزام المتقدم بإحضار الزي الرياضي شورت اسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء ومايوه سباحة لاختبار القوام، وقميص ابيض وبنطلون اسود للاختبار الشخصي.





- احضار قلم خاص بالطالب وزجاجة كحول والكمامة وكافة الاحتياجات الشخصية.

- لا يسمح بدخول اي متقدم بعد الساعة العاشرة صباحا لأداء الاختبارات.





-لايقل طول الطالب المتقدم عن ١٦٥ سم.





-يتم إجراء اختبارات القدرات علي يوم واحد وبحد أقصي علي يومين وتشمل الاختبارات اختبار طبي مبدئي- الطول والوزن- والقوام - واختبارين رياضيين جري 800م ووثب عريض من الثبات - واختبار مهاري في أحد الالعاب حسب اختيار الطالب- واختبار المقابلة الشخصية ويتم اعلان النتيجة على موقع الكلية التالي :

http://pe-men.helwan.edu.eg













جدير بالذكر أنه على المتقدم المسجل في أحد الاتحادات الرياضية ٢٠١٩-٢٠٢٠ وماقبلها ضرورة إحضار اصل الكارنية وصورته واصل وصورة اي شهادة رياضية لتقديمها للجنة الاختبار.







