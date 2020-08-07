بمشاركة 500 دراجة هوائية.. الشباب والرياضة تعلن عن بدء مبادرة رياضتك مناعتك

ولفت "فوزي" ، إلى أنه وفقا لتعليمات وزير الشباب والرياضة ، ستكون المبادرة بشكل أسبوعي ، على مختلف المحافظات ، لتكون الرياضة أسلوب حياة .

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يأتي ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة " دراجتك .. صحتك" ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.





وأضاف صبحى أن المبادرة سوف يتم تعميمها واستمرارها في كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، موجهًا الشكر لكافة المشاركين من الشباب الذين التزموا بكافة الاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا اثناء المشاركة في الماراثون.