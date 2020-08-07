بمشاركة 500 دراجة هوائية.. الشباب والرياضة تعلن عن بدء مبادرة رياضتك مناعتك

قال الدكتور محمد فوزي ، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الشباب والرياضة ، على خلفية مبادرة "رياضتك مناعتك " ، إن الهدف جعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين ، وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأشار المتحدث بأسم وزارة الشباب والرياضة ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، الى أن المبادرة بدأت اليوم ، من أمام المركز الكشفي العربي ، بجاور بوابة ستاد القاهرة الخلفي ، بمشاركة أكتر من 500 متسابق بالدراجات الهوائية .
ولفت "فوزي" ، إلى أنه وفقا لتعليمات وزير الشباب والرياضة ، ستكون المبادرة بشكل أسبوعي ، على مختلف المحافظات ، لتكون الرياضة أسلوب حياة .
وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يأتي ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة " دراجتك .. صحتك" ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.
وأضاف صبحى أن المبادرة سوف يتم تعميمها واستمرارها في كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، موجهًا الشكر لكافة المشاركين من الشباب الذين التزموا بكافة الاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا اثناء المشاركة في الماراثون.