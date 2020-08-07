غدا.. جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية لأداء اختبارات القدرات بـ 4 كليات

تستقبل جامعة المنيا اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات: التربية الرياضية (بنين وبنات)، والفنون الجميلة (فنون وعمارة)، وكلية التربية الفنية ، وشعبة التربية الموسيقي بكلية التربية النوعية، التي تشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات المُؤهلة لها





يأتى ذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020/2021، ووفقًا للشروط والقواعد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها بالكليات.





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وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار الاتجاه نحو التحول الرقمي والتحول إلى الجامعات الذكية، قامت الجامعة بإعداد فيديو انفوجراف توضيحي للتسهيل على الطلاب للتسجيل لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا الأربع، التي تشترط اختبارات القدرات للالتحاق بها، والتي تبدأ أولي خطواتها بالتسجيل إلكترونيًا على موقع الوزارة http://tansik.egypt.gov.eg.





وتابع الدكتور "عبد النبي" أنه تم التسهيل على الطلاب لدفع مصرفات امتحانات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني بالجامعة على نظام فوري الذي وفرته الجامعة بمقار جميع الكليات المعنية بالاختبارات.



