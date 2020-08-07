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برلمان

استعدادا لانتخابات الشيوخ.. تطهير وتعقيم جميع اللجان بشمال سيناء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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احمد صالح
كلف الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، مديريات الخدمات بالمحافظة للقيام بأعمال،تعقيم وتطهير المراكز واللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ قبل بدء عملية التصويت وبعدها فى اليوم الأول ، وكذا قبل بدء الانتخابات فى اليوم الثانى.
 
ونوه محافظ شمال سيناء إلى أنه تم توزيع المراكز والمقرات الانتخابية على الجهات المختصة بالتعقيم والتطهير علي النحو التالي:

تتولي مديرية الشباب والرياضة تعقيم وتطهير مراكز ولجان انتخابات قسم ثان العريش وبئر العبد ورمانة ونخل.

كما تتولى مديرية الطب البيطرى تعقيم وتطهير مراكز ومقرات الانتخابات فى قسمى أول ورابع العريش ومقر اللجنة العامة بمحكمة العريش .

وتتولى مديرية الصحة تعقيم وتطهير مراكز ولجان الانتخابات فى قسم ثالث العريش والحسنة والقسيمة والشيخ زويد ورفح .. الى جانب تواجد سيارات الاسعاف أمام المراكز الانتخابية ومقرات اللجان بمختلف مراكز المحافظة .

وأشار العميد اسامه الغندور ، سكراير عوم المحافظة ، الى وجود لجنة عامة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و 30 مركزا انتخابيًا تضم 56 لجنة فرعية .. مقيدًا بها 271 ألف و851 صوتًا إنتخابيا .

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