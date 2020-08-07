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ديني

أهلها ورثوا الكرم.. خطيب الأزهر: لا يمكن رؤية جمال وصف مصر إلا في القرآن.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:32 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يمكن رؤية جمال وصف مصر إلا في القرآن الكريم.

وأضاف في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر تحت عنوان، "مصر في الكتاب والسنة"، أن الله تعالى يقول "وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ" منوها أن الكرم ورث لأهل مصر وسيظل إلى قيام الساعة.

وتابع: لذلك دائما مصر تكرم ضيوفها فإذا ما أصيب بلد ما يأتي أهلها إلى مصر تستقبلهم وتستضيفهم بين أهلها.

وقال كعب الأحبار "والله إني لأحب مصر فلولا أن قلبي معلق بالشام لسكنت مصر، لأن مصر وأهلها في عافية من الفتن والله يرزق أهلها العافية".

وتابع كعب الأحبار: من تعرض لمصر بسوء أكبه الله على وجهه، وإن أهل مصر في بركة إلى يوم القيامة، فموسى ولد على أرضها وعاش فيها يعقوب وأولاده، وتأمن فيها عيسى وأمه مريم، ودعا بالتوحيد فيها إدريس، وإسماعيل عاش فيها.
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