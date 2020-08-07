مصنعة من خامات رديئة.. ضبط ٦٠٠ ألف كمامة داخل مصنع بالمنوفية





تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط قرابة 600 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية بداخل مصنع بدون ترخيص بالمنوفية.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من إستهداف مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا .





تم ضبط (599000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية - كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف) جميعها مُصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.