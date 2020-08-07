بعد الفوز على المصري.. صدارة هدافي الزمالك تشتعل

حقق نادي الزمالك الفوز أمس على فريق المصري، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع ال14 بهدف دون رد، سجله المدافع محمود علاء في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.





وارتفع رصيد محمود علاء الى 5 اهداف مع الفريق الأبيض في بطولة الدوري ، بعد هدفيه في شباك المصري ، ليتساوى مع هدافي الفريق مصطفى محمد، واحمد سيد "زيزو"، بخمسة اهداف لكل منهما.





ونجح الزمالك في إحتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الثالث بينما يحتل فريق الاهلي المركز الاول برصيد 49 نقطة .



جدير بالذكر أن محمود علاء حقق لقب هداف الفريق الموسم الماضي، مسجلا 15 هدفا.