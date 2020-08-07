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ديني

حافظوا على مصر.. خطيب الجامع الأزهر: بالعمل الجاد تبنى الأوطان ويأمن الناس.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:00 م
خطيب الجامع الأزهر
خطيب الجامع الأزهر يكشف عن وسائل للحفاظ على مصر
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محمد شحتة
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحفاظ على مصر يكون بالعمل الجاد فبالعمل تبنى الأوطان ويأمن الناس وقال الله عن العمل "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".

وأضاف في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر تحت عنوان، «مصر في الكتاب والسنة»، أن اليد العاملة خير من التي لا تعمل، منوها بأن النبي قابل سيدنا معاذ بن جبل فيسلم عليه فتجرح يد رسول الله من يد معاذ، فيقول له النبي "والله إنها يد يحبها الله ورسوله".

وأشار إلى أن الحفاظ على مصر يكون بالمحافظة على مياهها في ظل التحديات التي تواجه الدولة للحفاظ على أمننا المائي، فالحكومة تبذل جهودها والشعب عليه أن يحافظ على المياه في استعمالها.

وأوضح، أن الوسيلة الثالثة للحفاظ على مصر، تكمن في الحفاظ على صحة كل فرد منا، وعدم الاستهتار وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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