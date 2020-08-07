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حوادث

حبس 5 متهمين بنشر أخبار وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:20 م
حبس 5 متهمين
حبس 5 متهمين
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محمد عبدالله
قررت النيابة العامة،حبس 5 متهمين 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بنشر اخبار وبيانات كاذبة.

وأسندت النيابة للمتهمين وهم كلًا من " ع.م" و "ا.م" و "ع.ص" و"ع.م" و "ح.م" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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