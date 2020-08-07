خطيب الجامع الأزهر يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.. فيديو

وجه الدكتور عبد المنعم فؤاد، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة لطلاب الشهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم.





وقال في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر تحت عنوان، "مصر في الكتاب والسنة"، أننا نبارك للناجحين في الثانوية العامة، ومن حصلوا على مجموع قليل عليهم ألا ينظروا إلى المستقبل بأنه منحصر في مجموع الثانوية العامة.





وتابع: مستقبلك في مصر، أنك إذا وضعت في مكان قدره الله، لابد أن تعرف أنك مصري فتفوق في المكان الذي أنت فيه، فتنفع نفسك وبلدك.





وقال خطيب الجامع الأزهر، إن الآباء الذين حصل أبناؤهم على درجات منخفضة عليهم ألا يساعدوا أولادهم في اليأس والضيق وعليهم أن يقولوا لأولادهم "أنتم عندنا أغلى من المجموع".