غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي غدا السبت عن عدة مناطق بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر لصيانة المحولات الدورية المتبعة.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الصوب الزراعية، وعمارات التشيد والبناء " عمارات 396وحده" بمدينة الغردقة، وذلك يوم السبت بدأ من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها .

كما أكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.