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برلمان

شاهد مشافش حاجة.. سياسية: اعتراض تركيا على اتفاقية مصر واليونان تبجح

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:02 ص
الرئيس التركي أردوغان
الرئيس التركي أردوغان
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أحمد أيمن
صرحت المهندسة رحاب الجزار الباحثة في شئون السياسة والمرأة، بأن اعتراض تركيا على الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان وترسيم الحدود يعد تبجح سياسي، قائلة: "شاهد مشفشي حاجة". 

وأوضحت الجزار، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان تحافظ على حقوق مصر من الغاز وتتماشى مع جعل مصر مصدر للغاز والطاقة في شرق المتوسط، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية صفعة على وجه الإخوان وإسرائيل وأعداء الوطن في الداخل والخارج.

يأتى ذلك بالتزامن مع توقيع سامح شكري وزير الخارجية، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، من الجانب المصري، ووقع من الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.

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