قلوبنا معكم ..علاء مبارك يساند اللبنانيين بعد انفجار بيروت





نشر علاء مبارك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر فيديو دعم فيه أهل لبنان وكتب فيها :" قلوبنا معكم و سيعود لبنان افضل مما كان ان شاء الله ".





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يشار إلى أن اللبنانيين عانوا حطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.





وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيلا وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.





وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات