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رياضة

جمعة مشهور: فريق السكة الحديد ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن مسحات كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:05 م
جمعه مشهور
جمعه مشهور
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عبدالله هشام
أعرب جمعة مشهور المدير الفني لفريق السكة الحديد عن سعادته بقرار اتحاد الكرة بعودة مسابقة الدورى القسم الثالث في شهر اكتوبر المقبل بعد فترة توقف دامت أكثر من أربعة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وأضاف مشهور في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إنني سعيد بتحديد موعد استئناف الدورى ولكن ننتظر قرار آخر بتحديد ما إذا كان هناك مسحات للفرق بالدوري القسم الثالث أم لا وحتي الوقت الحالي لم نتلق إخطارا بشئ من قبل الاتحاد". 

وتابع: لن نعود للتدريبات في الوقت حالي حتي بصدور قرار من الاتحاد بشأن المسحات وذلك خوفا على صحة وسلامة اللاعبين من الاصابة بالفيروس ونتمني ان يصدر القرار خلال الايام المقبلة . 

وأختتم مشهور تصريحاته قائلا : اللاعبين بحاجة لفترة إعداد طويله بسبب الراحة التي دامت لأكثر من 5 أشهر والوقت المتاح حاليا وهو اقل من شهرين غير كاف نحن بحاجه على الاقل لثلاثة اشهر .

جدير بالذكر ان فريق السكة الحديد يحتل المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث بفارق 5 نقاط عن اقرب منافسيه البلاستيك صاحب المركز الثاني ويتبقي ثلاث مباريات فقط . 
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