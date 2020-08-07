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أخبار العالم

بإجمالي 70727 حالة.. الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:19 م
الكويت تسجل 682 إصابة
الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 وحالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الكويت ان العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا وصل إلى 70727 حالة وبلغ عدد الوفيات 471 حالة وفاة.

وأكدت الصحة الكويتية شفاء 720 إصابة من فيروس كورونا المستجد او كوفید 19 خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وتابعت صحة الكويت أن إجمالي عدد المتعافین من كورونا داخل البلاد وصل إلى 62330 حالة.

وقالت الوزارة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.

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