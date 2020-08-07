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انفجار بيروت| سيدة لبنانية: أريد بيع جنسيتي.. الشعب لا يستحق كل هذا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:19 م
انفجار لبنان
انفجار لبنان
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن، مقطع فيديو رصد أوجاع سيدة لبنانية تعرض جنسيتها للبيع بعد الاتفجار الضخم الذى هز أرجاء لبنان.

تقول كارولين، إبنة منطقة الأشرفية التي تعرّضت لأضرار جسيمة جرّاء التفجير الضخم الذي هزّ بيروت، وهي واحدة من اللبنانيين الذين تدمرت منازلهم، لـ"أخبار الآن"، إنّ" الشعب اللبناني لا يستحق كلّ ما يحصل".

واشتكت كارولين من سوء أداء الطبقة السياسية في لبنان، الذي وصل إلى الهاوية، وفي إشارة إلى مدى حزنها واستيائها العارمين تقول: "الوطن لا يباع ولا يُشرى لكن أنا أريد بيع جنسيتي اللبنانية"، مشدّدة على أنّها كما كلّ اللبنانيين، لم تعد قادرة على تحمّل كلّ هذه  المآسي التي يمر بها لبنان.

ولقى أكثر من 150 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحادث الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.

من جانبه، أعلن مروان عبود، محافظ بيروت، في تصريح له أول أمس الأربعاء، أن 300 ألف شخص في العاصمة اللبنانية، أصبحوا مشردين، جراء انفجار مرفأ بيروت، والذي خلّف دمارا هائلا في المباني.

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