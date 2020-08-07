بعد انحسار الموجة الأولى.. توقعات بظهور ثانية لـ كورونا في مصر| ونواب: الفيروس أصبح ضعيفا ولا ينتقل بالهواء

هل تحدث موجة ثانية لفيروس كورونا في مصر؟ أثار هذا التساؤل جدل نواب لجنة الصحة بالبرلمان، ما بين مؤيد يرى إمكانية ظهورها بعد انحسار الموجة الحالية ومعارض يرى عدم وجود سبب لظهور موجة ثانية، وثالث يرى أن الأمر متوقف على الحكومة والمواطن في تطبيق الاجراءات الاحترازية لتجنب هذه الموجة.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بشأن إمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد بمصر خلال الشهور القادمة، لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بشأن إمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد بمصر خلال الشهور القادمة، لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى.

مرتبطة بالإصابات

قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا تظهر عندما يصل الفيروس إلى أقصى درجات ضعفه، حيث يتحور بتغيير تركيبه الجيني حتى يتمكن من التأقلم مع الظروف والعوامل المحيطة والانتشار مرة آخرى بعد انحساره خلال الموجة الأولى التي بدأت ببدايته.









وأرجع مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب ضعف الفيروس إلى انتقاله بين أكثر من شخص فكلما انتقلت العدوى بين أكثر من وسيط أو جسم، كلما ضعف وبدأ في الانهيار، في هذه اللحظة يبدأ في التحور والعودة ، انطلاقا من رغبة الفيروسات في الحياة والاستمرار.









وأكد أنه لا يمكن الجزم بموعد هذه الموجة نظرا لكونها لا ترتبط بتوقيت محدد بل ترتبط بعدد الإصابات وانتهاء الموجة الأولى، حيث ظهرت مبكرا في إيران ودول أوروبا نظرا للظهور المبكر للفيروس بهذه الدول.









ودلل النائب على حديثه بالإشارة إلى ظهور موجة ثالثة حاليا في الصين، التي بدأ فيها فيروس كورونا ثم انتقل بعدها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط.







