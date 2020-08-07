أخبار الرياضة.. سرقة منزل محمود الخطيب.. سبب غضب رمضان صبحي.. وحقيقة اقتراب شيكابالا من الدوري الأمريكي

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أعلنت زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية,
كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول علي خدمات رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هيدرسفيلد بشكل نهائي.
نفت مصادر قوية داخل نادي الزمالك ما تردد بشأن تلقيها عروضا من أندية فى الدوري الأمريكي الاستعانة بخدمات قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا .
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج" قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020.
طالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سرعة تجهيز ثنائي الفريق الأبيض الخطير الذين غابا عن موقعة المصري البورسعيدى أمس.
اجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، مسحة طبية صباح اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
أنهى نادي آرسنال الإنجليزي اتفاقه مع البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي، للانضمام إلى صفوفه، بداية من الموسم المقبل.