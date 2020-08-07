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فن

30 اعتداء جنسيا.. ممثل أمريكي عجوز يستغل شهرته في اغتصاب السيدات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:35 م
الممثل الأمريكي رون
الممثل الأمريكي رون جيريمي
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سعيد فراج
كشفت صحيفة ديلي ميل - البريطانية، عن تقدم العديد من النساء، ببلاغات للكشف عن قصص اغتصابهن المروعة، وقيام الممثل الأمريكي رون جيريمي، بـ الاعتداء الجنسي عليهن. 

وأوضحت ديلي ميل، أن رون جيريمي - 67 عامًا (ممثل أفلام إباحية وغير إباحية)، تم وضعه في السجن بعد أن اتهمته أربع نساء بارتكاب جرائم اعتداء جنسي، في ويست هوليود.

وأضاف تقرير ديلي ميل، أن إدارة شرطة لوس أنجلوس، تلقت 30 ادعاءً آخر بـ الاغتصاب ضد روني جيريمي في لوس أنجلوس، وأماكن أخرى، الذي استخدم شهرته للاعتداء عليهن.

وكشف التقرير أن جرائم الاغتصاب، التي قام بها «جريمي»، بدأت منذ عام 2000، ولكن ضحاياه تكتموا عن الإفصاح بالوقائع خشية عدم تصديقهن ومسائلتهن القانونية، لكنهم بادروا بالكشف عن جرائمه بعد أن وقع في قبضة الشرطة. 
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