30 اعتداء جنسيا.. ممثل أمريكي عجوز يستغل شهرته في اغتصاب السيدات

كشفت صحيفة ديلي ميل - البريطانية، عن تقدم العديد من النساء، ببلاغات

وأوضحت ديلي ميل، أن رون جيريمي - 67 عامًا (ممثل أفلام إباحية وغير إباحية)، تم وضعه في السجن بعد





وكشف التقرير أن جرائم الاغتصاب، التي قام بها «جريمي»، بدأت منذ عام 2000، ولكن ضحاياه تكتموا عن الإفصاح بالوقائع خشية عدم تصديقهن ومسائلتهن القانونية، لكنهم بادروا بالكشف عن جرائمه بعد أن وقع في قبضة الشرطة.