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سيارات

تدمير 600 سيارة أودي 2021 في انفجار بيروت.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي  مقطع فيديو  لموظف فى توكيل شركة أودى فى بيروت يعرض ما حدث من تدمير للسيارات  بعد الانفجار الشديد التي تعرضت له بيروت منذ أيام.

 

وأكد  الموظف في الفيديو أنه تم  تدمير 600 سيارة من أودى موديل 2021 بسبب الانفجار بالإضافة إلى تدمير موديلات أخرى    مثل هيونداي ، بي إم دبليو.

 

يشار إلى أن اللبنانيين عانوا من  دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

 

وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب انفجار مادة نترات الأمونيوم السامة

 

 

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات لمساعدة الضحايا  موضحا ان الانفجار تسبب في تشريد أكثر من 300 ألف لبناني .

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