AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:13 ص
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
Advertisements
أحمد أيمن
طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، أصحاب العقارات المخالفة، بالإسراع في التصالح مع الدولة، وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة، والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.


وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" الإجراءات المطلوبة من المخالفين بعد موافقة اللجنة الفنية علي طلب التصالح:


1. سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

2. التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.

3. طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.

4. يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.

5. لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط: انتهاء إجراءات 37 طلب تصالح في مخالفات بناء بـ 18 مليون جنيه

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

محافظ الإسماعيلية يعلن إجراءات التصالح في مخالفات البناء

إنفوجراف.. كيف تقدم على التصالح في مخالفة بناء؟

من 50 إلى 2000 جنيه.. ننشر آلية تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو

دنيا سمير غانم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: سارة جاما شبهك أكتر منك شخصيا

لإنقاذ الموسم وميسي.. أهداف برشلونة من موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

الدينار الكويتي يسجل 52.4 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة

حسين السيد: لا أعترف بالمحكمة الرياضية والزمالك نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو