5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، أصحاب العقارات المخالفة، بالإسراع في التصالح مع الدولة، وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة، والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.









وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" الإجراءات المطلوبة من المخالفين بعد موافقة اللجنة الفنية علي طلب التصالح:









1. سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.





2. التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.





3. طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.





4. يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.



