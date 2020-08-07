بيري محمد تكتب: أيقونة النجاح

لاننا في زمن اختلط فيه الحقائق مع الاوهام لن يبق لك يا صديقي الا النجاح، النجاح لكسر المستحيل وكسر المألوف وتخطي الحاجز الذي يراه الاخرون صعب ففي الصعوبه حياه وتألق واثمار واذرهار ضع مبدأ دائما كن لنفسك كل شئ تنجح.





ولان الله هو . الوحيد اللي هايفضل فخور بيك مهما فشلت او نتايجك كانت اقل من المتوقع.. هو الله.





لان الله مش زي الناس بيبُص على نتايج وانجازات وارقام.. الله بيبُص بس عالقلب والمعافرة اللي جوه..





فيا صديقي المُرهَق من المنافسة والسباق اللي الناس حطاك فيه دايمًا .. ياصديقي المصاب بعدم الأمان نتيجة المقارنة اللي اتحطيت فيها غصب عنك.. وقف كدة لحظة وخد نفسك واطمن.. لأن الله اللي عارفك اكتر واحد، فخور بقلبك مش انجازاتك.. ولذا فاجعل نجاحك هدف لنفسك وليس للناس ففي النجاح بشري من الله لك فلماذا تضع مرأه في عيون الناس وتري نفسك من خلالها

واجعل قاعده مميزه لدواخلك وهي ان الله سبحانه وتعالى اختص كل انسان بمنحه ربانيه مميزه اختصنا بها الله ليس لنا دخل فيها ولكن علينا ان نطورها لتصبح اكثر تميزا لان ايقونه النجاح لاتاتي من عدم ولا من يوم ولاليله.



