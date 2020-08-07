مواطن يستغيث من تغيب طفل عن المنزل بدمياط

استغاث المواطن محمود رياض من خلال رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد تغيب طفل عن منزله.
وقال في استغاثته: "كريم محمد عبدالله علي هاشم من دمياط مركز كفر سعد مدينة ميت أبو غالب تغيب منذ يوم الاثنين ظهرا، ويرتدي بنطلون جينس وتيشرت أزرق مخطط أبيض وكوتشي اسود".
وأوضح في استغاثته انه كان ذاهب الى الى خالته بقرية حسونه وأخذ الميكروباص المتجه الى ميت أبو غالب ولكنه لم يصل حتى الان".
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