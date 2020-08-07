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بين الناس

مواطن يستغيث من تغيب طفل عن المنزل بدمياط

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى
استغاث المواطن محمود رياض من خلال رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد تغيب طفل عن منزله.

وقال في استغاثته: "كريم محمد عبدالله علي هاشم من دمياط مركز كفر سعد مدينة ميت أبو غالب تغيب منذ يوم الاثنين ظهرا، ويرتدي بنطلون جينس وتيشرت أزرق مخطط أبيض وكوتشي اسود". 

وأوضح في استغاثته انه كان ذاهب الى الى خالته بقرية حسونه وأخذ الميكروباص المتجه الى ميت أبو غالب ولكنه لم يصل حتى الان".

للتواصل مع القارئ 01277664963

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 0100673536
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