التحدي الأصعب في الشتاء.. برلماني: كورونا قد تنشط بعد انخفاض درجة الحرارة

أكد الدكتور عبداللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر "تكهنات" غير مؤكدا، مشيرا إلى أن ظهور هذه الموجة من عدمها متوقف على إجراءات الحكومة للقضاء على الفيروس والتزام المواطن بهذه الإجراءات.
وأوضح الطحاوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في حالة نجاح الدولة في السيطرة على الموجة الحالية فلن تكون هناك موجة جديدة، لافتا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف جعل الفيروس ضعيفا من حيث قوة الانتشار والأعراض.
وأضاف النائب أن التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ساعد أيضا على انحسار كورونا وانعدام فرص انتقال العدوى، حيث لم يجد الفيروس عائل وسيط للانتقال خلاله.
وشدد على أن التحدي الصعب سيكون في الشتاء، حيث ستنخفض درجة الحرارة، الأمر الذي يزيد من فرص انتشاره، لذلك لابد من تفعيل الاجراءات الاحترازية واستمرارها من قبل الحكومة، مع إلزام المواطن على تطبيقها تجنبا لحدوث موجة ثانية من الفيروس.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بشأن إمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد بمصر خلال الشهور القادمة، لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى.