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اقتصاد

هل تستطيع تحقيق أرباح من الاستثمار في البورصة؟.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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محمد صبيح
حاور صدى البلد سمير رؤوف الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال حول آليات الاستثمار في البورصة وقدرة الأفراد على ضخ رؤوس الأموال للتداول في سوق المال وتحقيق الأرباح من خلال تداول أسهم الشركات المقيدة بهيئة سوق المال المصرية.

وأكد رؤوف أهمية البورصة المصرية كأحد أهم أدوات الاستثمار وأهم المنصات التمويلية للمشروعات الجديدة والقائمة، لافتا إلى أن اتباع أساليب الاستثمار السليمة تدفع المستثمرين إلى تجنب الخسائر وتحقيق المكاسب بعيدا عن ما يتردد في أذهان شريحة كبيرة من المجتمع عن ارتباط البورصة وأسواق الأسهم بتحقيق الخسائر.


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