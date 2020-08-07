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رياضة

صلاح يبدع ومحرز وزياش يتأخران.. تعرف على السجل التهديفي للاعبين العرب هذا الموسم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:02 م
صلاح - محرز - زياش
صلاح - محرز - زياش
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مجدي سلامة
شهدت الدوريات الأوروبية تألق العديد من اللاعبين العرب هذا الموسم حيث استطاعوا تقديم المزيد من النجاحات مع أنديتهم سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها.

ويأتي النجم المصري محمد صلاح على رأس القائمة بعدما توج مؤخرا بالدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول بعد غياب 30 سنة عن النادي.

ويستعرض صدى البلد السجل التهديفي لأبرز اللاعبين العرب هذا الموسم من خلال السطور التالية:

1- محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي سجل 19 هدف هذا الموسم وكان على بعد 3 أهداف من التتويج بهداف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

2- الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حيث سجل 12 هدف هذا الموسم بمختلف البطولات التي شارك بها.

3- المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي المنتقل حديثًا لصفوف تشيلسي الإنجليزي استطاع تسجيل 8 أهداف هذا الموسم بواقع 6 أهداف في الدوري الهولندي وهدفين بدوري الأبطال.

4- المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لنادي بروسيا دورتموند الألماني استطاع تسجيل 9 أهداف هذا الموسم.

5- الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب نادي إي سي ميلان سجل هدف وحيد.

6- الجزائري سفيان فيجولي لاعب جلطة سراي التركي سجل 7 أهداف مع فريقه هذا الموسم.

7- المغربي يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية الإسباني سجل 6 أهداف هذا الموسم.

8- محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا سجل 7 أهداف هذا الموسم مع فريقه وهو الموسم الأول للاعب بالدوري الإنجليزي.
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