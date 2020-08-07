AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعزف على جراحها.. رد فعل سيدة لبنانية بعد تدمير منزلها.. شاهد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:04 م
تفجير مرفأ لبنان
تفجير مرفأ لبنان
Advertisements
شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد عزف سيدة لبنانية على الببانو وسط منزلها المدمر ..

وقد نشر مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لسيدة أجنبية مسنة يبدو أنها مقيمة ببيروت، بينما تعزف على آلة البيانو وسط مشاهد الدمار المحيط بشقتها بعد انفجار يوم أمس.

جاءت التعليقات في الفيديو تواسي السيدة بمصابها، وداعمة لسكان بيروت، المدينة المنكوبة التي استيقظت صباح اليوم على مشاهد مرعبة من الدمار الذي لحق بمحيط المرفأ الذي وقع به الانفجار ليلة أمس.

وكان انفجار قد هز مرفأ بيروت، وعم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان يرفع أنقاض المرفأ ويضمد جراحه.. فيديو

بيروت كلها عم تبكي.. لبنانيون يروون حكاياتهم مع انفجار المرفأ

شاهد.. عجوز تعزف بيانو على أنقاض منزلها في بيروت

موجز السوشيال ميديا.. عجوز تعزف بيانو على أنقاض منزلها في بيروت.. علي جابر يستعيد ذكرياته المؤلمة ببيروت.. أم تنقذ أبناءها أثناء تحطيم منزلهم إثر الانفجار

لبنان يفرض حالة الطوارئ والإقامة الجبرية على المسؤولين

لبنانية عجوز تعزف على البيانو وسط حطام منزلها المنهار ببيروت.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

أول لقاح مضاد لـ كورونا في العالم.. روسيا تفوز بسبق التسجيل

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

لطلاب الثانوية العامة 2020.. سجل بموقع التنسيق عبر هذا الرابط

حاملًا علم لبنان.. أحمد عز يطلب من جمهور مسرحيته الوقوف دقيقة حدادا على شهداء بيروت

فيروس بونيا.. مرض معدي جديد يتفشى في العالم بدون علاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

مع ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح تحميك من ضربة الشمس

أول طبيبة نساء في الصومال.. حواء عبدي نفذت وصية جدتها وغيرت الواقع الأليم.. صور