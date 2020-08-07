دكتور بـ جامعة نيويورك: أمريكا تسجل صفر وفيات بكورونا لليوم الثالث.. فيديو

قال الدكتور وليد شوقى الباحث بكلية الطب بجامعة نيويورك، إن معهد القياسات الصحية توقع وفاة 300 ألف أمريكي بفيروس كورونا المستجد بحلول ديسمبر المقبل.





وأضاف خلال مداخلة على قناة " دي إم سي" ، أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا بأمريكا يختلف عن دول كثيرة، موضحًا أن الدويلات فى أمريكا تعتبر كل ولاية دول مختلفة عن الأخرى.





ولفت إلى أن ولاية نيويورك استطاعت السيطرة على الفيروس رغم أنها فى البداية كانت مركز لانتشار الوباء وكانت تسجل 14 ألف حالة فى اليوم، والآن تسجل 600 حالة فقط، موضحا أن هناك ثبات فى حالات الإصابات وتسجيل صفر وفيات لليوم الثالث على التوالي.





وأشار إلى أن هناك إجراءات تتم عندما ينتقل المواطن فى أمريكا من ولاية لأخري، وذلك لعدم انتشار الفيروس من ولاية لولاية.



