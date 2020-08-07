AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعمل في صمت.. لجنة تقارير الحالة الإعلامية تبدأ مهام رصد ومتابعة وسائل الإعلام

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

بدأت لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى مهامها بعد التشكيل الجديد لها برئاسة الإعلامية رانيا هاشم، باعداد تقرير رصد ومتابعة.


قالت رانيا هاشم رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ان اللجنة تسعى لتحقيق الأهداف التى وجدت من أجلها وأنها تعمل فى صمت، متمنية أن تؤدى اللجنة دورها المنوط بها للحفاظ على القيم و العادات و التقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى.


وأضافت رانيا هاشم فى تصريح لها أن اللجنة تستعد لإصدار التقرير السنوى عن الحالة الإعلامية فى مصر فى ظل ظروف مختلفة، و خاصة فى ظل الظروف التى شاهدها عام 2020 وما قام به الإعلام المصرى من دور مهم و محترف فى مواجهة الأزمات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للإعلام يناقش تقرير دراما رمضان

تكليف عصام فرج والمستشار القانونى بتسيير أعمال أمين عام الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يستعين بشخصيات إعلامية وصحفية في تشكيل لجانه

كرم جبر: 16 أغسطس آخر موعد لتقنين أوضاع وسائل الإعلام .. الاستعانة بشخصيات إعلامية وصحفية في تشكيل لجان المجلس .. التصديق على قرار حجب صفحات لـ عدلي منصور

13 لجنة.. تعرف على اختصاصات لجان الأعلى للإعلام

رسميا وبالأسماء| الأعلى للإعلام يعلن التشكيل الكامل للجانه

ترشيحاتنا

تفاصيل صفقة العودة.. قصة غضب رمضان صبحي بسبب الأهلي

خطيب المسجد النبوي: نعمتان من لم يغتنمهما خسر ويندم أشد الندم

الرئيس اللبناني: تورط جهات خارجية في انفجار بيروت محتمل

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

مشهد مهيب.. ظهور القرش الحوتى وسط أسراب من الدلافين بالغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

مع ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح تحميك من ضربة الشمس

أول طبيبة نساء في الصومال.. حواء عبدي نفذت وصية جدتها وغيرت الواقع الأليم.. صور