تعمل في صمت.. لجنة تقارير الحالة الإعلامية تبدأ مهام رصد ومتابعة وسائل الإعلام

بدأت لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى مهامها بعد التشكيل الجديد لها برئاسة الإعلامية رانيا هاشم، باعداد تقرير رصد ومتابعة.





قالت رانيا هاشم رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ان اللجنة تسعى لتحقيق الأهداف التى وجدت من أجلها وأنها تعمل فى صمت، متمنية أن تؤدى اللجنة دورها المنوط بها للحفاظ على القيم و العادات و التقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى.





وأضافت رانيا هاشم فى تصريح لها أن اللجنة تستعد لإصدار التقرير السنوى عن الحالة الإعلامية فى مصر فى ظل ظروف مختلفة، و خاصة فى ظل الظروف التى شاهدها عام 2020 وما قام به الإعلام المصرى من دور مهم و محترف فى مواجهة الأزمات.