FBI تداهم منزل يوتيوبر أمريكي بسبب المشاركة في المظاهرات.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، لمنزل "يوتيوبر" أمريكي ومصادرة أسلحة لديه.





وكانت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي داهمت أول أمس الأربعاء منزل الناشط الأمريكي الشهير على "يوتيوب" جايك بول في كاليفورنيا، في إطار تحقيق يستهدفه، بحسب ما أفاد محاميه.





وأكد وكيل جايك بول، المحامي ريتشارد شونفلد، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا أن "مذكرة تفتيش نفذت في منزل جايك في كالاباساس صباح أول أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه كان موجودا خارج الولاية.





وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أن السلطات صادرت أسلحة نارية كانت موجودة في منزل بول قرب لوس أنجليس، بعد ساعات من التفتيش.





وكان جايك بول الذي يستقطب حسابه على "يوتيوب" أكثر من 20 مليون متابع ظهر أخيرا في مقطع فيديو في مركز تجاري تعرض للتخريب في أريزونا، خلال التظاهرات المناهضة للعنصرية في مايو.





ووجهت إلى بول، وهو في الثالثة والعشرين من العمر، تهمتا "الاقتحام بطريقة غير قانونية والمشاركة في تجمع محظور"، لكنه نفى أن يكون أتى بأفعال غير قانونية.





تجدر الإشارة إلى أن بول أثار جدلا الشهر الماضي، لإقامته حفلة ضخمة في الفيلا التي يملكها في كالاباساس، في خضم جائحة فيروس كورونا.