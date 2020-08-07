أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تخفيض 1600 جنيه على هاتف OnePlus 7T.. وتسريب أول صورة لشاشة OLED من هواتف iPhone 12

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.
أطلقت شركة تويتر Twitter، تحديثا جديدا لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل التابع لآبل iOS ، والذي يجلب معه ميزة جديدة ستتيح لجميع المستخدمين تقييد عدد الردود على التغريدات الواردة من متابعي حساباتهم.
رغم إطلاق هاتف OnePlus 8 منذ فترة قصيرة، والتى تم تصنيفه من افضل هواتف الأندرويد للعام الحالى 2020، إلا إنه هاتف لا يزال من أفضل هواتف من شركة وان بلس، بل وينافس الكثير من هواتف وشركات أندرويد الأخرى.
مع تأجيل شركة آبل لإطلاق هواتف آيفون iPhone 12 أكثر من مرة، خلال وقت قصير يترقب العديد من منتظرى هواتف آيفون iPhone 12 رؤية أو سماع أى جديد عنها.
كشفت تقارير أنه تم اختراق بيانات حساسة تحوى أسرارا تجارية، وبيانات داخلية خاصة بشركة Intel إنتل الأميركية الشهيرة لصناعة المعالجات، ونشرها على الإنترنت.
أعلنت شركة Twitter تويتر، في خطوة غير مسبوقة، عن التوقف عن توسيع وترويج نطاق نشر المحتوى الإخبارى المتعلق بالحسابات الرسمية للحكومات في كل دول العالم.
قامت شركة فيسبوك أمس، بحذف أول فيديو للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وذلك بعد انتقادات عديدة للشركة لتحيزها للرئيس الامريكى، وذلك بعد أكثر من منشور أثار غضب الكثيرين.
في قفزة تاريخية، بلغت ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيسبوك، 100 مليار دولار أمريكى، بعد ارتفاع أسهم شركة فيسبوك، أمس، بعد اطلاق ميزة Reels المنافسة لتطبيق تيتك توك.
أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى، TikTok ، تيك توك، أول بث تليفزيونى لعرض وتنسيق فيديوهاته الموجودة على التطبيق الموجود على الهواتف الذكية، وذلك على خدمة البث Amazon Fire TV ، والذى سيتم عرضه أولا في الولايات المتحدة الأمريكية.
يبذل محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون مجهودًا جبارًا فى البحث عن أفضل العروض، لشراء إحدى نسخه المميزة حيث الأداء القوي و التصميم معًا، والسبب فى ذلك هو إرتفاع سعر هواتف آيفون ، ولكن لازالت الفرصة سانحة بإقتناء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت بنصف السعر تقريبًا.