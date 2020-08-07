أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تخفيض 1600 جنيه على هاتف OnePlus 7T.. وتسريب أول صورة لشاشة OLED من هواتف iPhone 12

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.



