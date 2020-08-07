AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تخفيض 1600 جنيه على هاتف OnePlus 7T.. وتسريب أول صورة لشاشة OLED من هواتف iPhone 12

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.


أطلقت شركة تويتر Twitter، تحديثا جديدا لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل التابع لآبل iOS ، والذي يجلب معه ميزة جديدة ستتيح لجميع المستخدمين تقييد عدد الردود على التغريدات الواردة من متابعي حساباتهم.


رغم إطلاق هاتف OnePlus 8 منذ فترة قصيرة، والتى تم تصنيفه من افضل هواتف الأندرويد للعام الحالى 2020، إلا إنه هاتف لا يزال من أفضل هواتف من شركة وان بلس، بل وينافس الكثير من هواتف وشركات أندرويد الأخرى. 


مع تأجيل شركة آبل لإطلاق هواتف آيفون iPhone 12  أكثر من مرة، خلال وقت قصير يترقب العديد من منتظرى هواتف آيفون  iPhone 12 رؤية أو سماع أى جديد عنها.


كشفت تقارير أنه تم اختراق بيانات حساسة تحوى أسرارا تجارية، وبيانات داخلية خاصة بشركة  Intel إنتل الأميركية الشهيرة لصناعة المعالجات، ونشرها على الإنترنت. 


أعلنت شركة Twitter تويتر، في خطوة غير مسبوقة، عن التوقف عن توسيع وترويج نطاق نشر المحتوى الإخبارى المتعلق بالحسابات الرسمية للحكومات في كل دول العالم. 


قامت شركة فيسبوك أمس، بحذف أول فيديو للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وذلك بعد انتقادات عديدة للشركة لتحيزها للرئيس الامريكى، وذلك بعد أكثر من منشور أثار غضب الكثيرين.


في قفزة تاريخية، بلغت ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيسبوك، 100 مليار دولار أمريكى، بعد ارتفاع أسهم شركة فيسبوك، أمس، بعد اطلاق ميزة Reels المنافسة لتطبيق تيتك توك. 


أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى، TikTok ، تيك توك، أول بث تليفزيونى لعرض وتنسيق فيديوهاته الموجودة على التطبيق الموجود على الهواتف الذكية، وذلك على خدمة البث Amazon Fire TV ، والذى سيتم عرضه أولا في الولايات المتحدة الأمريكية.


يبذل محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون  مجهودًا جبارًا فى البحث عن أفضل العروض، لشراء إحدى نسخه المميزة حيث الأداء القوي و التصميم معًا، والسبب فى ذلك هو إرتفاع سعر هواتف آيفون ، ولكن لازالت الفرصة سانحة بإقتناء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت بنصف السعر تقريبًا.








 






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لهذ السبب تويتر يخفي تغريدة ترامب.. وأوبو تستعد لطرح سلسلة Reno 3 في مصر

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب تتيح خدمة الدفع الإلكتروني لبعض المستخدمين.. Snapchat سناب شات يطلق ميزات وفلاتر جديدة

OnePlus Z 5G يصدر بسعر أرخص من iPhone SE.. تعرف على المواصفات .. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك يعلن سياسته الجديدة للانتخابات الأمريكية.. واتساب تعيد ميزة قديمة

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. حافظ على باقة الإنترنت من واتسآب.. وإصدار Galaxy Note 20 Ultra بإمكانيات خارقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تقترب من دمج واتس آب مع ماسنجر.. تسريب سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord

ترشيحاتنا

بلطجة دنيئة.. الخطوط الجوية البريطانية تجبر 4000 موظف على الاستقالة

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ممر شرفي| جمال الغندور يروي تفاصيل تكريم حكم سابق في مباراة الأهلي

لـ6 ساعات فقط..شركات السياحة: يمكن للأجانب عمل ترانزيت بالقاهرة دون pcr

أخبار الفن | تطور مفاجئ في حادث حمو بيكا.. ممثل عجوز يغتصب 30 سيدة.. راغب علامة يهاجم المتسببين في انفجار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل

لم تعلم بوفاته.. أم تفقد نجلها أثناء صراعها مع كورونا.. تفاصيل

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر