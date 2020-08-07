قبل موقعة مانشستر سيتي.. لعنة راموس تهدد حلم ريال مدريد بـ دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، بين مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا، اليوم، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19.
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي:
مباراة اليوم ستكون بمثابة نهائي مبكر خاصة وأن الفريقين ضمن الأفضل في العالم حاليا، كما يدربهما أفضل مدربين في العالم خلال السنوات الأخيرة بالأرقام والبطولات.
كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، على ملعب سانتياجو برنابيو.
ويسعى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، لاستغلال عامل غياب جماهير مانشستر سيتي في لقاء الليلة، لقلب الطاولة على بيب جوارديولا وانتزاع بطاقة الصعود.
وتقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
حظوظ مانشستر سيتي ستكون أكبر قليلا من ريال مدريد في خطف بطاقة الصعود، بسبب التفوق في مباراة الإياب.
كما يمتلك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سجلا مميزا أمام ريال مدريد، حيث واجه الملكي في 18 لقاء سابق، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في 4 آخرين.
لعنة راموس تهدد الملكي:
عقبة واحدة تواجه زين الدين زيدان أمام مانشستر سيتي، وهي اللاعب الذي سيشارك في مركز قلب الدفاع بجوار رفائيل فاران أمام مانشستر سيتي بدلا من سيرجيو راموس الذي سيغيب للإيقاف.
ويدرس زيدان الدفع بـ كاسميرو في مركز قلب الدفاع بدلا من الوسط، لتعويض غياب راموس، حيث حيث يحظى اللاعب البرازيلي بثقة كبيرة من قبل المدرب الفرنسي، حسبما أشارت تقارير صحفية
ويعاني ريال مدريد بشكل متكرر في غياب مدافعه سيرجيو راموس، حيث لم يحقق الملكي سوى فوز وحيد في آخر 6 مواجهات خاضها في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدون راموس.