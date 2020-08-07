قبل موقعة مانشستر سيتي.. لعنة راموس تهدد حلم ريال مدريد بـ دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، بين مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا، اليوم، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19.





ريال مدريد ضد مانشستر سيتي:





مباراة اليوم ستكون بمثابة نهائي مبكر خاصة وأن الفريقين ضمن الأفضل في العالم حاليا، كما يدربهما أفضل مدربين في العالم خلال السنوات الأخيرة بالأرقام والبطولات.



