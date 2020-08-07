ممر شرفي| جمال الغندور يروي تفاصيل تكريم حكم سابق في مباراة الأهلي

علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق على ضرورة عمل ممر شرفي للحكام المعتزلين على غرار ما جرى فى الدورى الإيطالي للحكم الدولى جيانلوكا روكي بعد إعلانه الاعتزال.
وقال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "دي ناس عاملة قيمة للحكم زي باقي عناصر اللعبة والموضوع سهل وبسيط جدا وكمان لازم يكون عندنا تواريخ محددة لكل الحكام للاعتزال."
وأضاف: "بكده يبقى ممكن كمان يتحدد الماتش اللى يتم تكريم الحكم المعتزل فيه وأنا حكم كان فى زميل من بورسعيد اخر سنة ليه وتم تعيينه معايا حكم رابع في ماتش الشرقية والأهلي وباجتهاد شخصي مني لبسته تى شيرت لون مختلف واتفقت مع الفريقين لعمل احتفال له فى الملعب قبل الماتش ودى كانت فكرتى ونفذتها بنفسى والحكم هو سيد العزبى.
يذكر أن لاعبي يوفنتوس وروما في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي وقفوا في ممر شرفي تكريمًا لمسيرة مميزة لحكم المباراة جيانلوكا روكي الذي أعلن اعتزاله.
ويعتبر روكي (46 عامًا) المولود في مدينة فلورنسا من أبرز حكام إيطاليا والقارة الأوروبية وفي 16 مايو 2004، أدار روكي أول مباراة له في الدوري الإيطالي والتي كانت بين ليتشي ونادي ريجينا وكانت أول مباراة على الصعيد الأوروبي للحكم الإيطالي بين أبويل نيقوسيا القبرصي ونادي بيليستر المقدوني في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حاليًا) يوم 31 يوليو/تموز 2008.
أما على الصعيد الدولي، كانت مواجهة سويسرا أمام مولدوفا في تصفيات كأس العالم – جنوب افريقيا 2010، مطلع شهر أبريل 2009، هي أول مباراة دولية للإيطالي وكان روكي حاضرًا في المسابقات الدولية على غرار نهائيات كأس العالم – روسيا 2018 والألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في بريطانيا في عام 2012 وكأس القارات – روسيا 2017.