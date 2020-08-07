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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أهم الأخبار.. تنسيق الجامعات 2020.. موعد انكسار الموجة الحارة.. مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:03 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن اختبارات القدرات بجميع الجامعات في المحافظات، وذلك بعد أن بدأت بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات أمس الخميس.. مزيد من التفاصيل هنا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد بعد غد.. والطقس معتدل حتى نهاية الأسبوع
تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأحد القادم، انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات فيما تظل نسب الرطوبة مرتفعة على كافة الأنحاء.. مزيد من التفاصيل هنا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة
يستضيف فريق مانشستر سيتي الانجليزي منافسه ريال  مدريد الاسباني اليوم علي ملعب الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات اياب دور ال16 من بطولة دورى ابطال اوروبا .. مزيد من التفاصيل هنا

الصفعة تؤلمه.. أردوغان يهاجم اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان
لم يستطع الرئيس التركي كبح غضبه إزاء إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وخرج اليوم بتصريح استفزازي زعم فيه أنه "لا توجد أي قيمة للاتفاق المصري اليوناني بشأن الحدود في البحر المتوسط".. مزيد من التفاصيل هنا

لبنان فى العناية المركزة.. مساعدات الدول تنعش قلب بيروت المحترق
تحركت العديد من الدول العربية والأجنبية لنجدة لبنان، الذي شهد انفجارا مهولا أسفر عن سقوط نحو 135 قتيلا و5 آلاف جريح، في فاجعة وصفت بأنها تشبه كارثة هيروشيما وناجازاكي في اليابان.. مزيد من التفاصيل هنا


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