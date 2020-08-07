استئناف بطولة الدورى الكويتي.. 11 أغسطس





وكان الاتحاد قد حدد 11 أغسطس موعدًا مبدئًيا لاستكمال بطولة الدوري.





ونشر الاتحاد الكويتي بيانًا، أكد فيه على استكمال بطولة الدوري في موعدها المحدد في الحادي عشر من شهر أغسطس مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي تفشي فيروس كورونا.





وأكد الشيخ أحمد الصباح اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أنه ينتظر القرار النهائي من مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، بشأن أخر المستجدات حول دخول المحترفين والمدربين الفترة المقبلة.

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استئناف بطولة الدوري بدءًا من الحادي عشر من شهر أغسطس.