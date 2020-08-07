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تعليم

إدارة السنطة تكرم الطالبة مريم الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة علمي علوم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:49 م
إدارة السنطة تكرم
إدارة السنطة تكرم الطالبة مريم الأولي على الجمهورية بالثانوي
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أحمد على

قدمت  مدير عام إدارة السنطة في محافظة الغربية الدكتورة إيمان عبد المعز شاهين اليوم  التهنئة للطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل الحاصلة على المركز الأول الجمهورى بالثانوية العامة ٢٠٢٠ بمنزلها وبصحبة لفيف من قيادات الإداره التعليمية.

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وقدمت مدير الإدارة درع التفوق للطالبة متمنية دوام النجاح والتوفيق في حياتها مستقبلا.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قام ايضا بزيارة للطالبة بمنزلها عبر خلالها عن بالغ سعادته بتفوقه ابناءه الذين شرفوا محافظتهم من خلال حصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.

وأكد المحافظ على  الاستعداد التام لتقديم الدعم وكافه الامكانيات التي تساعدهم علي مواصلة التفوق مقدما لاسر الطلبه الشكر والتقدير علي رعايتهم لابناءهم حتي تفوقوا وتكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتوفيق في المرحله الجامعية.

 .

إدارة السنطة تكرم الطالبة مريم الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة علمي علوم
إدارة السنطة تكرم الطالبة مريم الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة علمي علوم
إدارة السنطة تكرم الطالبة مريم الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة علمي علوم
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