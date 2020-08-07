AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حكم الامتناع عن التصويت الانتخابي.. أوقاف كفر الشيخ توضح

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:53 م
الشيخ سعد الفقي
الشيخ سعد الفقي
Advertisements
محمود زيدان
قال سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات واجب قومي، مضيفًا "فنحن جميعًا مطالبون  بالإيجابية والمشاركة".

وأضاف الفقي أن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ .

وتابع، ولا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

واختتم تصريحاته قائلًا، على ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا بعد فرج فودة؟!

غشيت في الثانوية وأشعر أن شهادتي مبنية على باطل .. أمين الفتوى يرد

مفتي الجمهورية في شهادته عن ثورة 30 يونيو وفترة حكم الإخوان: غياب المنهجية الأزهرية عن جماعة الإخوان كانت من أسباب ضلالهم وانحرافهم.. وفكرهم غريب على البيئة المصرية والشعب المصري

بشار وأسماء الأسد يدليان بصوتيهما في الانتخابات التشريعية.. صور

جبروت طفلة زورت بطاقة باسم ابنة عمها للزواج والاستيلاء على 16 ألف جنيه

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. موعد بدء انكسار الموجة الحارة.. إطلاق بوابة مصر الرقمية خلال أسابيع.. ورئيس لبنان: ليس لي سلطة كاملة على مرفأ بيروت

قبل موقعة مانشستر سيتي.. لعنة راموس تهدد حلم ريال مدريد بـ دوري الأبطال

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

محلل: الرئيس اللبناني يحول موقع الرئاسة إلى بوق ينطق بلسان حزب الله

كتاب حياتي يا عين.. في ذكرى رحيل حسن الأسمر ملامح من مشواره في الغناء والتمثيل

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل

لم تعلم بوفاته.. أم تفقد نجلها أثناء صراعها مع كورونا.. تفاصيل

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر