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أخبار البلد

أغذية تحتاجها الأم في فترة الرضاعة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الأغذية التي تحتاجها الأم في فترة الرضاعة الطبيعية للطفل.

وجاءت الأغذية كالتالي:-
الكالسيوم: تحتاج الأم إلى 1000 مجم يوميا من الكالسيوم ويفضل الحصول عليه من مصدر طبيعي مثل شرب اللبن، أو تناول الزبادي والجبنة البيضاء أو الرومي أو الشيدر.

الحديد الموجود في اللحوم بأنواعها، والبقول مثل الفول والعدس والترمس، وبعض الخضروات مثل الملوخية والبامية والسبانخ والعسل الأسود

الخضروات: يجب على الأم تناول ثمرات من الخضروات يوميا طماطم، وخيار، وجرجير، وفلفل ألوان، وبنجر، وجزر، وفجل وقرنبيط.

الماء: تحتاج الأم إلى ۲-۳ لتر من الماء يوميا لترطيب جسمها والحفاظ على إدرار اللبن.

يجب تجنب: الكافيين (القهوة والشاي الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح - الحلويات بأنواعها واستبدالها بالفاكهة المياه الغازية والعصائر المعلبة.

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