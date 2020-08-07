تفاصيل الحلقة السادسة من مملكة إبليس 2

كشفت الحلقة السادسة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس عن تمكّن أزهار (غادة عادل) من الهرب من المستشفى واللجوء إلى داليدا (إيمان العاصي) وغُريّبة (أسماء جلال) كي يضعوا خطة الرد على العجوز (محمود الليثي) والأقزام.



وتركت الخواجة (أحمد داوود) وكاسيا (سلوى خطاب) لتحرقهم النيران، ولكنهما اختفا تمامًا ولا يعلم أحد إلى أين ذهبوا أو من نقلهم، ومن ناحية أخرى، اختلفت غُريّبة مع أزهار وداليدا لتقرر الانشقاق عنهم، بعدما رفضت الموافقة على خطة الانتقام التي وضعتها أزهار، بينما قررت أزهار تنفيذ خطتها مهما كانت الظروف.





أما حنيّة (رانيا يوسف) فمازالت تلعب لعبتها في أن تجعل أهالي حارة حدّق يظنون أن من قُتل هو ابنها بودي (خالد أنور)، وتُخفي تمامًا أنه حماصة (كريم قاسم) لتترك أزهار وعصابتها في يتسائلون أين اختفى حماصة، لكن بلا إجابة، كما وضعت حقيبة أموال في منتصف الحارة وكتبت بداخلها ورقة لا نعلم ما بداخلها، كما وجدت غريبة كراسة الجُمل التي كان يراها الخواجة، وبدأت في قرأتها، ومازالنا لا نعلم ما بداخل أي ورقة فيهما.





ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها.



ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.