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محافظات

لمتابعة استقبال طلبات التصالح.. محافظ أسيوط يتفقد عددا من المراكز التكنولوجية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:32 م
استقبال طلبات التصالح
استقبال طلبات التصالح
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إيهاب عمر
أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، تفقد خلالها عددًا من المراكز التكنولوجية في مجمع المصالح بمدينة أسيوط؛ لمتابعة انتظام وسير العمل، في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.

ووجه بالإسراع في معدلات الإنجاز، مع العمل على تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، ونواب ومساعدي الأحياء ومركز أسيوط.

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وشملت جولة المحافظ تفقد المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط اطمأن خلالها على سير العمل داخل هذه المراكز ووجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين.

وتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة والمستمرة حتى 15 أغسطس الجاري، مؤكدا أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.

واستمع محافظ أسيوط خلال تفقده المراكز التكنولوجية، إلى المواطنين؛ للتعرف علي المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجه المسؤولين المعنيين بسرعة حل أي مشكلة، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

كما أشار إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، طبقًا للقانون، مؤكدًا أن هذا القانون يستهدف مصلحة المواطن والدولة ويساهم في الإنفاق على البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز لصالح المواطن.

والتقى أيضا بالموظفين ومسئولي المراكز التكنولوجية واستمع إلى شرح مفصل عن دورة العمل من لحظة تقدم المواطن بطلبه مرورًا بكافة المراحل الإجرائية مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر.

ووجه المحافظ مسئولى المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
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