تتجه الأنظار يوم الجمعة في السابع من أغسطس، إلى عودة منافسات دوري أبطال أوروبا ، بعد توقف دام أشهر عدة بسبب تفشي فيروس كورونا في كل أنحاء العالم، وسيكون الجميع على موعد مع مباراة نارية تجمع مانشستر سيتي بريال مدريد على ملعب الأول في استاد الاتحاد، ضمن إياب دور الـ16.





كان الفريقين قد التقيا في مباراة الذهاب في فبراير الماضي، وانتهى اللقاء بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب السانتياجو برنابيو لذلك يسعى فريق السيتي في الحفاظ على النتيجة والتأهل للدور القادم.





ويستعرض صدى البلد أبرز الحقائق ما قبل المباراة في السطور التالية:.





1- يعد هذا اللقاء هو الثالث بين الفريقين على ملعب الاتحاد حيث سبق وان التقيا مرتيب من قبل وانتهت النتيجة بالتعادل في المواجهتين.





2- فاز ريال مدريد 5 مرات في 11 مباراة لعبها كضيف في انجلترا وتعادل في 3 مواجهات وخسر في 3 مواجهات.





3- في المنافسات الأوروبية الكبرى ، تأهل مانشستر سيتي إلى الدور التالي في جميع لقاءاتة الإقصائية السبعة التي فاز في مباراة الذهاب حارج أرضه فيها.





4- يطمح ريال مدريد إلى العودة من خسارته في ذهاب لقاء إقصائي في دوري الأبطال لاول مرة منذ 2015/2016.





5- فاز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في 28 مباراة إقصائية في دوري الأبطال ، أكثر من أي مدرب اخر في تاريخ المنافسة.





جوارديولا يرجح الكفة وطموح زيدان مستمر ..5 حقائق قبل مباراة السيتي وريال مدريد بدوري الأبطال.