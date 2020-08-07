بعد 72 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ امرأة من انفجار بيروت.. فيديو

كتب نيشان " هذه المرأة قَضَت 72 ساعة , تحت الأنقاض، وأَنْقَذوها قبل لحظات!

هذا ما ورد عبر مواقع التواصل , نَجِّنا وَنَجِّهِم يا ربّ!

أُعجوبَة إِنْ نَجَتْ

#لبنان 🇱🇧

#انفجار_بيروت

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.





وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





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وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".



